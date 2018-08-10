Названа стоимость расследования в Солсбери

Власти Великобритании потратили на расследование инцидентов с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери и Эймсбери 12,8 миллиона долларов. Об этом сообщает The Guardian.
Затраты на привлечение сотрудников правоохранительных органов из других структур составили больше 9 миллионов долларов, более 1,7 миллиона долларов потратили на оплату сверхурочной работы полиции графства Уилтшир. Другие расходы, в которые входит утилизация и замена транспортных средств, которые могли быть заражены отравляющим веществом, составили 445 тысяч долларов.
Отмечается, что в указанную сумму не входят расходы полиции Скотланд-Ярда.
В начале марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском Солсбери в бессознательном состоянии. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», который разрабатывали советские ученые в военных целях.