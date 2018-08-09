Неожиданное предложение Жириновского и другие события дня

Кремль отреагировал на угрозу новых санкций
Финансовая система России доказала свою устойчивость, какие-либо рассуждения о ее нестабильности в связи с возможным введением новых санкций США неуместны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Жириновский выступил с неожиданным предложением
Жители Земли должны обращаться друг к другу «земляк». Именно так высказался Владимир Жириновский. Он объяснил свою позицию.
США ударили по российскому космосу
Космос и авиация — новые санкции США призваны наказать Россию за дело Скрипалей. «Газета.Ru» разобралась, по каким космическим проектам могут ударить новые ограничения со стороны Штатов.
Семья сестер Хачатурян мешает их спасению
Все три сестры Хачатурян расстроены и в подавленном состоянии. Адвокатам, посетившим их в СИЗО, пришлось оказывать девушкам психологическую помощь. Тем временем родственники отца-тирана выносят из квартиры важные документы.
Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео
Опубликовано видео аварийной посадки военно-транспортного самолета ВВС США C-5 Galaxy на авиабазе в Сан-Антонио, Техас. У самолета на вышла передняя стойка шасси и 370-тонный транспортник проехался носом по взлетно-посадочной полосе.
В атмосфере Земли нашли огромную дыру
В земной ионосфере, верхней части атмосферы, насыщенной ионами и свободными электронами, обнаружили дыру, вызванную сильным внезапным повышением температуры.
Смолов наказали за скандальное ДТП
Суд признал футболиста виновным по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях (оставление водителем места ДТП в нарушение ПДД). Права у спортсмена отобрали на один год.
Новая потеря: от Тутберидзе сбежала фигуристка
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе лишилась пятой ученицы за два месяца. Что стало причиной ухода спортсменки, выяснили СМИ.
Силуанов успокоил россиян после падения рубля
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов дал оценку ситуации на рынке в связи с обострившемся положением на рынке.
В России резко похолодает
Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина заявила, что к концу недели на Урале и в Западной Сибири похолодает на восемь-десять градусов, минимальные температуры упадут до 14 градусов тепла. Синоптики также рассказали, какой погоды стоит ожидать в других регионах.