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Порно лишили авторских прав
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Порно лишили авторских прав 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Порнографическая продукция оказалась не защищена авторским правом. Такое решение вынес судья мирового суда Герцлии Гилад Хас. Главным аргументом для принятия такого решения стало незаконное производство и распространение порнографияеской продукции. Об этом пишет Newsru.
Заседание проходило по иску компании "Секс Стайл" к интернет-сайту Sexblue. Истец обвинил сайт в незаконном распространении 15 снятых им фильмов и потребовал 1,5 млн шекелей компенсации за нарушение авторских прав.
Судья согласился, что авторские права действительно были нарушены, но на получение компенсации компания права не имеет. По мнению Хаса, данный прецедент должен стать негативным стимулом для порноиндустрии и привести к сокращению данного явления.
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