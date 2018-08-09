Порно лишили авторских прав

Порнографическая продукция оказалась не защищена авторским правом. Такое решение вынес судья мирового суда Герцлии Гилад Хас. Главным аргументом для принятия такого решения стало незаконное производство и распространение порнографияеской продукции. Об этом пишет Newsru

Заседание проходило по иску компании "Секс Стайл" к интернет-сайту Sexblue. Истец обвинил сайт в незаконном распространении 15 снятых им фильмов и потребовал 1,5 млн шекелей компенсации за нарушение авторских прав.

Судья согласился, что авторские права действительно были нарушены, но на получение компенсации компания права не имеет. По мнению Хаса, данный прецедент должен стать негативным стимулом для порноиндустрии и привести к сокращению данного явления.