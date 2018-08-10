Маккейн отреагировал на санкции США против РФ

Маккейн отреагировал на американские санкции против России

Сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил поддержку новому пакету антироссийских санкций. Об этом политик написал в Twitter.

«Приятно видеть, что Госдеп вводит новые санкции против России за химические атаки в Великобритании», — сообщил он в своем микроблоге.

Он добавил, что Госдеп должен следить за тем, что «санкции реализуются быстро и в полной мере».

8 августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против России, обвинив Москву в «использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан».

Первый блок, который вводится с 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций, который может быть введен с отсрочкой на три месяца, предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США , а также почти полное прекращение товарооборота между странами.