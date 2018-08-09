Захарова назвала Макфола специалистом по отчаянию 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бывшего посла США в Москве Майкла Макфола специалистом по отчаянию.
Ранее Макфол, комментируя в Twitter новость о назначении Стивена Сигала спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям, написал слово «отчаяние».
«Мы должны отнестись к этому серьёзно, ведь нет большего специалиста по отчаянию, чем господин Макфол», — сказала Захарова в ответ на просьбу прокомментировать реакцию бывшего посла США в России.
4 августа стало известно, что Сигал назначен спецпредставителем МИД России по вопросам гуманитарных связей с США.