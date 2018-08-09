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Помощница Трампа решила раскрыть его личные разговоры
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Помощница Трампа решила раскрыть его личные разговоры 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Cheriss May / Globallookpress.com
Бывшая помощница президента США Дональда Трампа тайно записывала разговоры с ним, передает издание The Daily Beast.
Источники газеты подтвердили существование у Омаросы Манигол-Ньюман (Omarosa Manigault-Newman) аудиозаписей, а также то, что она давала их послушать других людям. Отмечается, что записи понадобились женщине для написания откровенных мемуаров о работе в Белом доме.
Ее книга Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House («Помешанный: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе») выйдет 14 августа.
Некоторые собеседники издания назвали разговоры, записанные между главой государства и его бывшей помощницей «безобидной повседневной болтовней».
«Существование подобных записей свидетельствует о серьезном предательстве по отношению к Трампу со стороны бывшей помощницы, которая ранее была лояльна и, видимо, теперь решила нажиться на близости к американскому лидеру», — пишет издание.
The Daily Beast сообщает, что ранее бывший адвокат президента США Майкл Коэн записал разговор с Трампом о выплате денег модели Playboy, заявившей о связи с американским лидером. Запись изъяли федеральные следователи во время обысков в личном кабинете юриста. Как отмечает газета, узнав о том, что его записывали без его ведома, Трамп «пришел в ярость и почувствовал себя преданным».
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