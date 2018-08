Помощница Трампа решила раскрыть его личные разговоры 

Бывшая помощница президента США Дональда Трампа тайно записывала разговоры с ним, передает издание The Daily Beast.

Источники газеты подтвердили существование у Омаросы Манигол-Ньюман (Omarosa Manigault-Newman) аудиозаписей, а также то, что она давала их послушать других людям. Отмечается, что записи понадобились женщине для написания откровенных мемуаров о работе в Белом доме.

Ее книга Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House («Помешанный: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе») выйдет 14 августа.