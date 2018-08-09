В ООН увидели окончание войны в Сирии

По словам Эгеланна, уже можно констатировать, что конфликт в этой арабской республики подходит к концу. Он в частности отметил окончание боёв на юго-западе страны, что позволит ООН доставить гуманитарную помощь в те районы, доступ к которым был до этого затруднён, передает RT.