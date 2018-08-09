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В ООН увидели окончание войны в Сирии
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В ООН увидели окончание войны в Сирии 

Национальная Служба Новостей 6 часов назад
Фото: nsn.fm
В Сирии, по данным ООН, больше нет ни одной территории, которая может попадать в разряд осаждённых. С таким заявлением выступил Ян Эгеланн — советник по гуманитарным вопрос специального посланника генерального секретаря Организации Объединённых Наций по Сирии Стаффана де Мистуры.
По словам Эгеланна, уже можно констатировать, что конфликт в этой арабской республики подходит к концу. Он в частности отметил окончание боёв на юго-западе страны, что позволит ООН доставить гуманитарную помощь в те районы, доступ к которым был до этого затруднён, передает RT.
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