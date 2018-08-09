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Защита генерала Младича обжаловала приговор
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Защита генерала Младича обжаловала приговор МТБЮ 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: AP Photo / Martin Meissner, Pool
Адвокаты бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича подали в Апелляционную палату Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, сообщил РИА Новости сын генерала — Дарко Младич.
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
Младич-младший отметил, что защита генерала передала апелляционную жалобу в установленный МОМУТ срок, несмотря на то, что была ограничена по количеству слов объемом в 270 страниц.
"Наши требования — освобождение генерала Младича или повторное судебное разбирательство с самого начала. В своей жалобе мы прошли по всем пунктам обвинения, указали на ошибки и нарушения прокуратуры. Ни по одному пункту у обвинения нет настоящих доказательств его вины, поэтому они часто ссылаются на приговоры по другим делам, что ставит судей в ситуацию конфликта интересов", — заявил Дарко Младич агентству.
По словам сына осужденного генерала, у обвинения во главе с прокурором Сержем Браммерцем начался срок в два месяца на ознакомление с жалобой и подготовкой ответа на нее, после чего текст апелляции рассмотрят судьи.
Ранее Младич-младший сказал РИА Новости, что рассмотрение апелляции займет у МОМУТ около полутора лет с момента подачи. При этом здоровье его отца продолжает ухудшаться, близкие обеспокоены усилившейся в последнее время аритмией у экс-командующего армии боснийских сербов.
Семья генерала опасается за здоровье и жизнь Младича, перенесшего два инсульта и инфаркт, и настаивает на необходимости лечения в Сербии, вне Гаагского трибунала. Сын подсудимого Дарко Младич сообщал РИА Новости, что на предоставленных МТБЮ снимках головного мозга генерала, сделанных в марте 2017 года, заметны следы новых микроинсультов и что состояние его отца в последнее время резко ухудшается.
Защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.
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