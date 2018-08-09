Британских нищих снабдят штрих-кодами

Бездомные люди в Великобритании получат шрих-коды аналогичные тем, которые используются на онлайн-билетах. Новая инициатива под названием Greater Change ("Более важная перемена"), поддержанная Оксфордским университетом, нацелена привлечь больше людей к благотворительности: теперь на сайт, где можно сделать пожертвование, можно перейти по QR-коду на табличке нищих.

Инициаторы проекта утверждают, что количество пожертвований в современном британском обществе существенно сократилось, так как люди все чаще используют безналичные методы оплаты. Теперь у каждого нищего появится свой профиль, где можно будет узнать, почему, когда и как человек стал бездомным, а также счет, за которым будет следить специальный работник, сообщает Mirror. Соцработник и будет обсуждать с нуждающимся, на что стоит потратить полученное пожертвование. В Оксфордском университете также надеются, что теперь нищие будут больше общаться с рядовыми жителями и тем самым быстрее смогут вернуться к обычной жизни.

Сопредседатель парламентской группы по борьбе с бездомностью, депутат лейбористской партии Нил Койл считает, что подобная инициатива — необходимый шаг для британского общества: "У нас не было бы необходимости прибегать к таким мерам, но с правительством, которое игнорирует проблему такого масштаба, любые дополнительные пожертвования могут оказать значительную помощь". Он также добавил, что бездомность в Великобритании усилилась в последние годы, и новая инициатива, конечно же, не поможет решить более глобальные проблемы, такие как отсутствие программ по прекращению употребления наркотиков и алкоголя, доступное жилье и психиатрическая помощь.