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Роухани предостерег КНДР от доверия США
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Роухани предостерег КНДР от доверия США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Iranian Presidency/AP
Иранский президент Хасан Роухани встретился главой МИД КНДР Ли Ён Хо и предостерег северокорейскую сторону от доверия США. Об этом пишет газета The Financial Tribune.
По словам Ли Ён Хо, выход американской стороны из ядерной сделки с Ираном разрушает международное право.
"Действия Вашингтона за последние годы привели к тому, что американская администрация воспринимается в мире как ненадежный партнер, который не выполняет взятые на себя обязательства", — заявил Роухани.
Ранее Роухани заявил, что США пожалеют о том, что ввели новые санкции против Тегерана.
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