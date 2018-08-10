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США ждут объяснений от сенатора после слов о взломе РФ
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В США ждут объяснений от сенатора, заявившего, что «РФ уже взломала выборы» 

РИА Новости 1 час назад
Власти штата Флорида в четверг потребовали объяснений от сенатора-демократа Билла Нельсона, который ранее заявил, что неким российским хакерам уже удалось проникнуть в избирательные системы штата.
Ранее Нельсон заявил изданию Tampa Bay Times, что "они (россияне — ред.) уже проникли в (системы) некоторых округов штата и теперь могут действовать в них" накануне предстоящих в ноябре выборов в конгресс.
В ответ секретарь штата Флорида Кен Детзнер направил письмо председателю комитета по разведке сената США Ричарду Барру, в котором отметил, что подобные заявления Нельсон сделал "без каких-либо доказательств или деталей, которые бы подтверждали его слова". В связи с этим Детзнер запросил у Барра информацию о якобы имевшем место вмешательстве в предстоящие выборы во Флориде, которую Нельсон назвал "секретной".
"Это очень серьезное обвинение, сделанное публично без каких-либо доказательств, сведений или каких-либо предварительных уведомлений государственным или местным органам власти во Флориде", — говорится в письме, текст которого приводит Tampa Bay Times.
В свою очередь представитель министерства внутренней безопасности США заявил изданию The Hill, что в ведомстве "пока не видели, чтобы россияне взломали избирательные системы".
Секретарь против сенатора
Столь острая реакция секретаря штата объясняется не столько тем, что он в отличие от Нельсона республиканец, а сколько тем, что он является главным должностным лицом Флориды, отвечающим за выборы и за их легитимность. Заявление сенатора о том, что россиянам якобы уже удалось взломать избирательные системы, стало первым подобным утверждением на столь высоком уровне.
До этого представители законодательной и исполнительной власти США, включая разведсообщество, лишь говорили о том, что "Россия по-прежнему ставит своей целью вмешательство" в промежуточные выборы в конгресс и "предпринимает такие попытки".
Нельсон баллотируется в сенат на очередной шестилетний срок, к моменту выборов в ноябре ему будет 76 лет. Его противником на выборах станет республиканец, губернатор штата Рик Скотт.
Выборы в конгресс
В ходе предстоящих выборов будет полностью переизбрана палата представителей и одна треть сената США. В настоящее время обе палаты конгресса контролируют республиканцы (в сенате у них 52 из 100 мест). Из 33 мест в сенате, которые обновятся после выборов, 25 сейчас занимают демократы, а республиканцы — лишь восемь. Другими словами для того, чтобы получить большинство в сенате, демократам надо одержать победу в 28 избирательных компаниях в разных штатах.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и сената США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
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