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Колумбия «дала пощечину» Израилю
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Посольство Израиля назвало решение Колумбии признать Палестину «пощечиной» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Hazem Bader
Посольство Израиля в Боготе назвало решение колумбийских властей о признании Палестины "пощечиной" и призвало отменить его.
О признании Колумбией Палестины свободным, суверенным и независимым государством сообщило в среду дипмиссия ПНА.
Израильские дипломаты заявили, что "весьма удивлены и разочарованы", как самим решением, так и формой, в которой оно было принято.
"Речь идет о пощечине, нанесенной верному союзнику, что противоречит уровню отношений и близости наших стран и их лидеров", — говорится в заявлении, размещенном в Twitter посольства.
Отмечается, что Израиль просит пересмотреть решение, которое, как выяснилось, было принято ушедшим правительством экс-президента Хуана Мануэля Карлоса.
Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо уже сообщил, что новое правительство президента Ивана Дуке проанализирует ситуацию с решением о признании Палестины.
Сейчас около 140 стран мира признали государство Палестина. Дуке стал президентом Колумбии 7 августа, сменив Сантоса, который возглавлял Колумбию с 2010 года.
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