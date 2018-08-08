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США поставили РФ жесткие условия
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США назвали условия, при которых Россия может избежать санкций 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия может избежать второй волны санкций из-за инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, если выполнит ряд важных требований в течение 90 дней, заявил в среду в Государственном департаменте США.
«Если Россия не обеспечит исполнение серьезных требований в этом вопросе, мы примем решение о введении или не введении второй волны санкций. И какие санкции ввести в рамках второй волны санкций. Надеюсь, что до этого не дойдет, но это больше вопрос к РФ, а не к нам», — цитирует РИА «Новости» заявление представителя американского внешнеполитического ведомства.
Дипломат уточнил, что речь идет, в частности, о предоставлении гарантий, что Россия не будет более вовлечена в использование химического оружия, в том числе против собственных граждан, а также доступа международным наблюдателям в страну для подтверждения этого факта.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после ужина в одном из ресторанов в британском городе Солсбери были госпитализированы в критическом состоянии с признаками отравления неизвестным веществом.
Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления перед депутатами парламента заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», которое якобы было произведено в России.
Президент РФ Владимир Путин назвал эти обвинения «чушью» и «глупостью», напомнив об уничтожении в стране всех арсеналов химического оружия. Он также заявил о готовности Москвы содействовать Лондону в деле расследования покушения на Скрипалей при наличии доступа к материалам дела.
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