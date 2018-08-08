США поставили РФ жесткие условия

США назвали условия, при которых Россия может избежать санкций

«Если Россия не обеспечит исполнение серьезных требований в этом вопросе, мы примем решение о введении или не введении второй волны санкций. И какие санкции ввести в рамках второй волны санкций. Надеюсь, что до этого не дойдет, но это больше вопрос к РФ, а не к нам», — цитирует РИА «Новости» заявление представителя американского внешнеполитического ведомства.

Дипломат уточнил, что речь идет, в частности, о предоставлении гарантий, что Россия не будет более вовлечена в использование химического оружия, в том числе против собственных граждан, а также доступа международным наблюдателям в страну для подтверждения этого факта.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после ужина в одном из ресторанов в британском городе Солсбери были госпитализированы в критическом состоянии с признаками отравления неизвестным веществом.

Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления перед депутатами парламента заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», которое якобы было произведено в России.