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В Венесуэле двух депутатов лишили неприкосновенности
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В Венесуэле двух депутатов лишили парламентской неприкосновенности 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Национальное учредительное собрание Венесуэлы на своем специальном заседании в среду лишило парламентской неприкосновенности оппозиционных депутатов парламента Хулио Борхеса и Хуана Рекесенса.
Соответствующее решение было принято после того, как накануне президент Николас Мадуро обвинил Борхеса и Рекесенса в причастности к покушению с использованием дронов. Сам Борхес в ответ на обвинения назвал происходящее фарсом. Он также обвинил власти в похищении депутата Рекесенса, несмотря на имевшийся у него парламентский иммунитет.
Как сообщает агентство AVN, за снятие иммунитета с Борхеса и Рекесенса проголосовали все члены учредительного собрания, состоящего исключительно из сторонников Мадуро и обладающего сейчас всей полнотой законодательной власти вместо фактически отстраненного от участия в политической жизни страны парламента, контролируемого оппозицией.
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