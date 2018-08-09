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Савченко оставили под арестом
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Суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Апелляционный суд Киева оставил депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, арестованную в украинской столице по подозрению в подготовке терактов, под арестом до 7 сентября, сообщил в четверг ее адвокат Константин Глоба.
Ранее Шевченковский районный суд Киева продлил арест Савченко еще на два месяца, в связи с чем ее защита подала апелляцию.
"Отменили решение Шевченковского райсуда и продлили ту же меру пресечения. По факту осталось то же, что и было… До седьмого (сентября — ред.)", — сказал Глоба во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".
По его словам, основания, на которых суд принял такое решение, станут известны после того, как будет оглашен полный текст решения. Глоба отметил, что защита Савченко в официальном порядке обратится в суд за разъяснением этого решения. Как передает телеканал "112 Украина", адвокаты намерены обжаловать такое решение в Европейском суде по правам человека.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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