Савченко оставили под арестом

Суд в Киеве оставил Савченко под арестом до 7 сентября

Апелляционный суд Киева оставил депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко , арестованную в украинской столице по подозрению в подготовке терактов, под арестом до 7 сентября, сообщил в четверг ее адвокат Константин Глоба.

Ранее Шевченковский районный суд Киева продлил арест Савченко еще на два месяца, в связи с чем ее защита подала апелляцию.

"Отменили решение Шевченковского райсуда и продлили ту же меру пресечения. По факту осталось то же, что и было… До седьмого (сентября — ред.)", — сказал Глоба во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина ".

По его словам, основания, на которых суд принял такое решение, станут известны после того, как будет оглашен полный текст решения. Глоба отметил, что защита Савченко в официальном порядке обратится в суд за разъяснением этого решения. Как передает телеканал "112 Украина", адвокаты намерены обжаловать такое решение в Европейском суде по правам человека

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку.