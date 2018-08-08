Ещё
Боевики попытались захватить важную высоту в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевики попытались захватить стратегически важную высоту в Сирии 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Атака была отбита сирийскими правительственными войскам, однако в ходе нападения ранения получили двое военнослужащих.
Боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаки на высоту, занятую правительственными войсками Сирии в районе населенного пункта Сараф провинции Латакия, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.
Действовали вооруженные бандиты под покровом ночи, желая застигнуть врасплох сирийский военных, однако их нападение было успешно отбито. По данным Центра по примирению, в ходе сражения ранения получили двое сирийских военнослужащих.
Также Цыганков отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, были зафиксированы нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Были подвержены обстрелу позиции правительственных войск, также боевики дважды обстреляли жилые кварталы в районе Кастелло города Алеппо.
Остатки террористов ведут снайперский огонь на севере провинции Хама и в западных районах города Алеппо отмечаются, а диверсионно-террористических группы занимаются минированием маршрутов передвижения сирийских военнослужащих.
Российский центр по примирению в очередной раз призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
ТК «Звезда»: последние новости
Врачи диагностировали у жены сирийского президента рак В посольстве Грузии в Лондоне задержали журналиста Грэма Филиппса США призывают Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа суть новых масштабных санкций против РФ45
США поставили РФ жесткие условия24
Саакашвили резко ответили за оскорбление Медведева258
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом318
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию27
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил свои гениталии за территории
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение