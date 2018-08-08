Боевики попытались захватить важную высоту в Сирии

Боевики попытались захватить стратегически важную высоту в Сирии

Атака была отбита сирийскими правительственными войскам, однако в ходе нападения ранения получили двое военнослужащих.

Боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаки на высоту, занятую правительственными войсками Сирии в районе населенного пункта Сараф провинции Латакия, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков

Действовали вооруженные бандиты под покровом ночи, желая застигнуть врасплох сирийский военных, однако их нападение было успешно отбито. По данным Центра по примирению, в ходе сражения ранения получили двое сирийских военнослужащих.

Также Цыганков отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, были зафиксированы нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Были подвержены обстрелу позиции правительственных войск, также боевики дважды обстреляли жилые кварталы в районе Кастелло города Алеппо.

Остатки террористов ведут снайперский огонь на севере провинции Хама и в западных районах города Алеппо отмечаются, а диверсионно-террористических группы занимаются минированием маршрутов передвижения сирийских военнослужащих.

Российский центр по примирению в очередной раз призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.