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Додон даст Приднестровью особый статус
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Додон заявил о намерении дать Приднестровью особый юридический статус 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон готов дать Приднестровью особый юридический статус. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, рассказывая о прощальной встрече с главой миссии ОБСЕ в республике Майклом Скэнланом.
"Я намерен и в дальнейшем выступать за начало обсуждений по вопросам повестки переговоров в формате "5+2" относительно разработки и утверждения особого юридического статуса для Приднестровья с соблюдением суверенитета и территориальной целостности РМ", — написал Додон. По его словам, есть "реальные шансы осуществления важных шагов в решении приднестровского конфликта после парламентских выборов".
При этом президент выразил благодарность Скэнлану за его вклад в решение этого вопроса. По его словам, представитель ОБСЕ помог "сближению позиций сторон и поиску компромиссных решений по вопросам первостепенной важности для жителей обоих берегов Днестра".
Додон также "выразил уверенность в том, что преемник на посту главы миссии ОБСЕ в Молдове будет в той же мере нацелен на восстановление целостности страны и твердую поддержку Республики Молдова".
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