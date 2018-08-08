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В Одессе неизвестные в масках устроили погром в кафе
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В Одессе неизвестные в масках устроили погром в кафе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные в масках ворвались и устроили погром в кафе в Одессе, правоохранители расследуют обстоятельства по факту совершения хулиганских действий, сообщает управление полиции Украины в Одесской области.
Сообщается, что в среду в полицию поступило сообщение о том, что в помещение одного из кафе, расположенного на территории Приморского района города, зашла группа неустановленных лиц в масках.
"Мужчины применили вещество слезоточивого действия, после чего битами повредили продукцию и толкнули одну из работниц заведения. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "хулиганство" УК Украины.
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