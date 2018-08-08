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Секс-скандал в ООН, нападение на украинской границе и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 1 час назад

Президент Латвии заявил о выгоде России от авиаудара по Эстонии

Россия может использовать ситуацию с испанским истребителем НАТО, который случайно выпустил ракету класса «воздух-воздух» в Эстонии, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис.

В ООН разгорелся громкий секс-скандал

UNITED NATIONS FOUNDATION/JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL
Старшего советника подразделения ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Рави Каркару обвинили в сексуальных домогательствах не менее восьми мужчин.

Вооруженные люди напали на украинскую погранзаставу

На Западной Украине группа вооруженных контрабандистов напала на командира пограничной заставы.

У жены Асада обнаружили тяжелое заболевание

Супруга президента Сирии Асма Асад начала проходить лечение, у неё обнаружили онкологическое заболевание.

Саакашвили предложил России свои гениталии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов пожертвовать своими половыми органами в обмен на возвращение Тбилиси суверенитета над Южной Осетией и Абхазией.

Раскрыты предложения Путина Трампу

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу договориться по вопросу контроля за вооружениями.

СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом

Американский журналист, консультант в расследовании катастрофы рейса MH17 над Донбассом Дэвид Саттер заявил, что малайзийский Boeing могли сбить, перепутав его с самолетом, в котором находились россияне.

Звезда "Такси" рассказал об избиении

Посетители московского караоке-бара избили Сами Насери из-за недовольства актера их пением. Об этом он сам рассказал порталу Sputnik France.

Свидетельница убийства Немцова вышла в финал «Мисс Украина»

Украинка, сопровождавшая российского политика Бориса Немцова во время его убийства, вышла в финал конкурса красоты «Мисс Украина».

СМИ узнали зарплату Смолова в "Локомотиве"

Форвард клуба «Краснодар» и сборной России по футболу Федор Смолов будет зарабатывать около трех миллионов евро в год в случае перехода в «Локомотив».

Названа "реальная" стоимость бензина АИ-92

Эксперты рассказали, сколько автомобилистам пришлось бы платить за литр АИ-92, если бы государство не сдерживало рост цен на топливо.
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