Секс-скандал в ООН, нападение на украинской границе и другие события дня

Президент Латвии заявил о выгоде России от авиаудара по Эстонии
Россия может использовать ситуацию с испанским истребителем НАТО, который случайно выпустил ракету класса «воздух-воздух» в Эстонии, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис.
В ООН разгорелся громкий секс-скандал
UNITED NATIONS FOUNDATION/JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL
Старшего советника подразделения ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Рави Каркару обвинили в сексуальных домогательствах не менее восьми мужчин.
Вооруженные люди напали на украинскую погранзаставу
На Западной Украине группа вооруженных контрабандистов напала на командира пограничной заставы.
У жены Асада обнаружили тяжелое заболевание
Супруга президента Сирии Асма Асад начала проходить лечение, у неё обнаружили онкологическое заболевание.
Саакашвили предложил России свои гениталии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов пожертвовать своими половыми органами в обмен на возвращение Тбилиси суверенитета над Южной Осетией и Абхазией.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу договориться по вопросу контроля за вооружениями.
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом
Американский журналист, консультант в расследовании катастрофы рейса MH17 над Донбассом Дэвид Саттер заявил, что малайзийский Boeing могли сбить, перепутав его с самолетом, в котором находились россияне.
Звезда "Такси" рассказал об избиении
Посетители московского караоке-бара избили Сами Насери из-за недовольства актера их пением. Об этом он сам рассказал порталу Sputnik France.
Украинка, сопровождавшая российского политика Бориса Немцова во время его убийства, вышла в финал конкурса красоты «Мисс Украина».
СМИ узнали зарплату Смолова в "Локомотиве"
Форвард клуба «Краснодар» и сборной России по футболу Федор Смолов будет зарабатывать около трех миллионов евро в год в случае перехода в «Локомотив».
Названа "реальная" стоимость бензина АИ-92
Эксперты рассказали, сколько автомобилистам пришлось бы платить за литр АИ-92, если бы государство не сдерживало рост цен на топливо.