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В Белом доме рассказали о письме Трампа Путину
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В Белом доме рассказали о письме Трампа Путину 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Дональд Трамп написал рекомендательное письмо Путину для сенатора Рэнда Пола по его просьбе, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
"В письме президент упомянул представляющие интерес темы, которые Пол намеревался обсудить с Путиным", — цитирует Гидли издание Politico.
В среду сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от главы Белого дома. Он отметил, что в послании говорилось о важности взаимодействия двух стран в ряде сфер, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что письмо от Трампа доставили по дипломатическим каналам и в ближайшее время оно поступит в администрацию главы государства.
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