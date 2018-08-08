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Солонников: Грузия не может вступить в НАТО
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Солонников: Грузия не может вступить в НАТО 

Sputnik Азербайджан 39 минут назад
Фото: Sputnik Азербайджан
Солонников\: желание Грузии вступить в НАТО не означает, что этого хотят европейцы"У Грузии не должно быть территориальных конфликтов с соседями для вступления в НАТО. Поэтому Грузия не может сейчас вступить в НАТО чисто юридически. Но процесс движется в рамках того курса, который выбирает грузинская элита. Это совершенно не означает, что европейцы так же хотят этой интеграции", — сказал Солонников в эфире радио Sputnik.
Эксперт считает, что можно посмотреть на соседнюю Турцию, которая идет процессом европейской интеграции гораздо дольше, но у которой он позитивно не реализовывается. Поэтому если Турция ничего не добилась, нет никаких шансов, что желаемое получит Грузия, заключил он.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы «Партнерство ради мира». После «революции роз» с 2004 года сотрудничество Грузии и Альянса стало более интенсивным. В 2011 году Грузия получила статус «страны-аспиранта НАТО». В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.
В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг похвалил Грузию за проведенные реформы и заверил в том, что страна обязательно станет членом альянса. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, которая прошла в Брюсселе в рамках саммита НАТО.
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