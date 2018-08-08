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Тимошенко стала лидером в президентском рейтинге
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Опрос: Тимошенко удерживает лидерство в президентском рейтинге 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более половины украинцев заявили о готовности принять участие в голосовании на предстоящих президентских выборах в 2019 году, в рейтинге электоральных симпатий лидерство по-прежнему удерживает депутат Верховной рады, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Такие данные следуют из опроса социологической группы "Рейтинг".
"Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором", — говорится в сообщении.
Как отмечает на своем сайте социологическая группа, у Тимошенко "твердый электоральный рейтинг практически во всех макрорегионах, с относительно высшими показателями на Западе, в Центре и на Юге Украины". Среди опрошенных 10,7% отдали бы свой голос за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 8,9% за главу партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, 8,5% за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 8,3% — за президента Петра Порошенко.
Между тем в так называемом антирейтинге группы лидирует Порошенко. "Половина респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах", — говорится в сообщении.
"Почти половина опрошенных однозначно намерены голосовать на выборах президента, еще каждый пятый скорее да, чем нет", — свидетельствуют данные опроса.
Всего в опросе путем личного интервью приняли участие 2 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось в период с 20 июля по 3 августа текущего года, погрешность результатов составляет не более 2,2%. Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.
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