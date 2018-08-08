Тимошенко стала лидером в президентском рейтинге

Опрос: Тимошенко удерживает лидерство в президентском рейтинге

Более половины украинцев заявили о готовности принять участие в голосовании на предстоящих президентских выборах в 2019 году, в рейтинге электоральных симпатий лидерство по-прежнему удерживает депутат Верховной рады , глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко . Такие данные следуют из опроса социологической группы "Рейтинг".

"Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором", — говорится в сообщении.

Между тем в так называемом антирейтинге группы лидирует Порошенко. "Половина респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах", — говорится в сообщении.

"Почти половина опрошенных однозначно намерены голосовать на выборах президента, еще каждый пятый скорее да, чем нет", — свидетельствуют данные опроса.

Всего в опросе путем личного интервью приняли участие 2 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось в период с 20 июля по 3 августа текущего года, погрешность результатов составляет не более 2,2%. Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.