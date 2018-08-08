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Очистные сооружения в Горловке обесточены
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Очистные сооружения в Горловке обесточены из-за обстрела 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Очистные сооружения в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке обесточены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в среду в Минстрое и ЖКХ ДНР.
"В результате боевых действий сегодня ночью в 00.15 (совпадает с мск) были обесточены Гольмовские очистные сооружения. Повреждена вертикальная электрическая линия в "серой зоне". Ремонт будет проведен после необходимого разрешения на выполнение работ", — говорится в сообщении пресс-службы Минстроя ДНР.
В ведомстве уточнили, что на данный момент работа очистных сооружений остановлена.
Очистные сооружения — это комплекс инженерных сооружений по очистке сточных вод для их дальнейшего использования.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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