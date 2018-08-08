Очистные сооружения в Горловке обесточены из-за обстрела

Очистные сооружения в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке обесточены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в среду в Минстрое и ЖКХ ДНР.

"В результате боевых действий сегодня ночью в 00.15 (совпадает с мск) были обесточены Гольмовские очистные сооружения. Повреждена вертикальная электрическая линия в "серой зоне". Ремонт будет проведен после необходимого разрешения на выполнение работ", — говорится в сообщении пресс-службы Минстроя ДНР.

В ведомстве уточнили, что на данный момент работа очистных сооружений остановлена.

Очистные сооружения — это комплекс инженерных сооружений по очистке сточных вод для их дальнейшего использования.