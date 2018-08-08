Украина потеряет половину населения

Экономист: От долгов из Украины сбежит половина населения

В эфире НСН Александр Дудчак согласился с оценками состояния украинской экономики, на которое указали эксперты Bloomberg

Экономическая ситуация на Украине обострилась настолько, что может перерасти в хаос. Эксперты агентства Bloomberg сообщили о проблемах с наполнением бюджета страны, а также получением очередного транша финансовой помощи от Международного валютного фонда . По данным аналитиков, это будет означать, что Украина не сможет продать свои государственные долговые обязательства на 2 миллиарда долларов.

В эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак согласился с прогнозом аналитиков, отметив, что до обнищания страну за четыре года с начала событий на Майдане довело руководство в Киеве.

Чем отдавать будете? США напомнили Порошенко о требованиях МВФ «Все, что произошло — это последствия событий четырехлетней давности. Это абсолютно естественные последствия так называемой евро агитации и добровольного уничтожения экономики теми людьми, которые пришли к власти. Международный валютный фонд, рейтинговые агентства сделали так, что у Украины не осталось союзников, партнеров. Рынки новые не найдены, а старые потеряны. Реальной помощи никакие кредиты от МВФ никому никогда не приносили. Это просто механизм закабаления государства. Рейтинговое агентство — одна из частей механизма, который может уничтожить любое государства. В начале сообщают, что по мнению аналитиков того же Bloomberg ситуация в экономике прогнозируется неустойчивая. В связи с этим, возможны колебания на фондовом рынке. Капитал реагирует и уходит. Это отражается на курсе валют, население бежит скупать валюту, которой не хватает, нужно затыкать дыры. В итоге государство попадает под контроль. Единственным кредитором, как в случае с Украиной, остался Международный валютный фонд», — пояснил эксперт.

Население, по словам экономиста, уже привыкло жить в таких условиях, а все, кого это не устраивает, спешно покидают страну. «Население Украины сейчас около 27-30 млн человек. За четыре года люди начали свыкаться, что меньше тратят на еду, на отдых, качество жизни серьезно упало. Многие "навострили лыжи" в Польшу , в Россию . На территории Украины, если будет такой сценарий, останется 10-15 млн человек», — считает Александр Дудчак.

Надеяться на смену власти после президентских выборов на Украине, по мнению политолога, не приходится. «Я не вижу, на кого можно сделать ставку на предстоящих выборах. Скорее всего, они пойдут по инерции, сменят шило на мыло. Сейчас на Украине творится беспредел. Происходят рейдерские захваты, наказание никто не несет, националистические банды творят, что угодно. Люди вынуждены жить в заложниках у этой власти», — добавил собеседник НСН.