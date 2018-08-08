В ООН разгорелся громкий секс-скандал

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Newsweek: восемь мужчин обвинили старшего советника ООН в сексуальных домогательствах 

Газета.Ru 1 час назад
По крайней мере восемь мужчин обвинили старшего советника подразделения ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Рави Каркару в сексуальных домогательствах, сообщили пять источников издания Newsweek.
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Источник в ООН заявил, что теперь организация "должна сделать работу", чтобы изменить свою культуру и восстановить доверие. В частности, отмечается, что в отношении Каркары началось внутреннее расследование сексуальных домогательств с декабря 2017 года. Издание добавляет, что спустя 13 месяцев расследования никаких обвинений ему предъявлено не было. До этого его имя не называлось. В июле в ООН отмечали, что сотрудник в отношении которого ведется расследование "остается в административном отпуске", при этом продолжая получать зарплату.
Официальные представители ООН отказались от комментариев, однако подтвердили, что расследование продолжается.
Подразделение ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин является самой "молодой" структурой организации. Оно было выделено в отдельное подразделение в 2011 году.
Четыре источника, близкие к расследованию, полагают, что Каркара был неуязвим из-за его тесных отношений с руководством подразделения, поэтому предполагаемые жертвы сохраняли молчание из-за опасений возмездия. Представитель данного подразделения ООН сказал, что отставка Лакшми Пури — заместителя директора подразделения — в январе 2018 года не была связана с расследованием сексуальных домогательств.
Newsweek добавляет, что Каркара перестал вести активность в социальных сетях в декабре 2017 года, с момента начала расследования. Адвокаты обратили внимание на "дипломатический иммунитет" сотрудника, который может защитить его от государственных или федеральных обвинений и даже от гражданской ответственности, под руководством ООН или его родной страны, Индии.
Тем не менее, юристы полагают, что единственный вариант, доступный для страны пребывания Каркары, — это его высылка и объявление персоной нон-грата.
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