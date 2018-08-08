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Саакашвили хотел не допустить войны с Россией
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Саакашвили рассказал о попытках избежать войны с Россией в 2008 году 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году пытался предотвратить войну с Россией. Об этом экс-глава государства рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы сделали все для того, чтобы убедить их не воевать… (…) В феврале 2008 года была моя встреча с [президентом России] Владимиром Путиным, где он сказал: "Ну, ребята, мы участвуем в Косово (17 февраля 2008 года провозгласило независимость от Сербии — прим. «Ленты.ру»). Вы тут ни при чем, но мы должны принять ответные меры. Вам будет немножко больно. Но это не убийственный расклад. Но это не против вас, это против ваших друзей". На что я ему сказал: "Чего вы все время суете к нам своих людей? (…) Мы готовы подписать любой меморандум с вами, что мы отказываемся от НАТО, мы отказываемся от любых иностранных баз, но взамен, естественно, вашей помощи — вечный мир между Россией и Грузией. Никогда Грузия не создаст вам никаких проблем"», — поведал Саакашвили.
Путин якобы ответил ему, что «мы ваши территории на вашу геополитическую ориентацию не меняем».
Также Саакашвили написал письмо Путину. «Я думал, что в Южной Осетии ему вообще ничего не нужно. (…) Но Абхазия, знаю, что очень интересовала россиян. Я говорил: "Вот Абхазия. У вас Олимпиада в Сочи. Вам нужен аэропорт Сухуми. Вам нужны порты, вам нужны санатории. Вам нужна железная дорога. И давайте так сделаем. Давайте мы узаконим все ваши интересы в Сухуми и к северу от Сухуми"», — указал экс-президент Грузии. Взамен он просил Россию дать возможность вернуть в Абхазию беженцев, покинувших эту территорию в ходе вооруженного конфликта 1992-1993 годов.
Бывший лидер Грузии указал, что все попытки предотвратить вооруженный конфликт между странами закончились безрезультатно.
Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2008-м, в начале его второго президентского срока, Грузия ввела войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.
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