Саакашвили хотел не допустить войны с Россией

Саакашвили рассказал о попытках избежать войны с Россией в 2008 году

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году пытался предотвратить войну с Россией . Об этом экс-глава государства рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» «Мы сделали все для того, чтобы убедить их не воевать… (…) В феврале 2008 года была моя встреча с [президентом России] Владимиром Путиным, где он сказал: "Ну, ребята, мы участвуем в Косово (17 февраля 2008 года провозгласило независимость от Сербии — прим. «Ленты.ру»). Вы тут ни при чем, но мы должны принять ответные меры. Вам будет немножко больно. Но это не убийственный расклад. Но это не против вас, это против ваших друзей". На что я ему сказал: "Чего вы все время суете к нам своих людей? (…) Мы готовы подписать любой меморандум с вами, что мы отказываемся от НАТО, мы отказываемся от любых иностранных баз, но взамен, естественно, вашей помощи — вечный мир между Россией и Грузией. Никогда Грузия не создаст вам никаких проблем"», — поведал Саакашвили. Путин якобы ответил ему, что «мы ваши территории на вашу геополитическую ориентацию не меняем». Также Саакашвили написал письмо Путину. «Я думал, что в Южной Осетии ему вообще ничего не нужно. (…) Но Абхазия , знаю, что очень интересовала россиян. Я говорил: "Вот Абхазия. У вас Олимпиада в Сочи . Вам нужен аэропорт Сухуми. Вам нужны порты, вам нужны санатории. Вам нужна железная дорога. И давайте так сделаем. Давайте мы узаконим все ваши интересы в Сухуми и к северу от Сухуми"», — указал экс-президент Грузии. Взамен он просил Россию дать возможность вернуть в Абхазию беженцев, покинувших эту территорию в ходе вооруженного конфликта 1992-1993 годов. Бывший лидер Грузии указал, что все попытки предотвратить вооруженный конфликт между странами закончились безрезультатно. Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2008-м, в начале его второго президентского срока, Грузия ввела войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.