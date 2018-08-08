В Эстонии ищут случайно запущенную НАТО ракету

В Эстонии ищут ракету, случайно запущенную испанским истребителем

Эстонские военные в среду продолжают поиски боевой ракеты класса "воздух-воздух", по ошибке запущенной истребителем испанских ВВС в небе над Эстонией , в них участвуют три вертолета Robinson, сообщил пресс-секретарь эстонских Сил обороны капитан Айво Вахеметс.

Как сообщила ранее пресс-служба эстонских сил обороны, истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии, траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные приступили к ее поиску. Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО

"В поисковых работах участвуют три вертолета Robinson ВВС Эстонии. В случае необходимости к поискам ракеты готовы присоединиться полицейские и спасатели, но пока необходимо более точно определить область поисков. Сейчас еще рано формировать цепочку логистики, поскольку у нас пока слишком мало информации", — сказал Вахеметс изданию Postimees.

По его словам, военные получили несколько сигналов от жителей Тартуского региона, которые слышали похожие на взрыв звуки. Эта информация проверяется. Вахеметс также предположил, что ракета могла взорваться в воздухе. "Возможно, сейчас нужно искать не целую ракету, а ее небольшие фрагменты", — добавил он.

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Ракета содержит 5-10 килограммов взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет 100 километров. Кроме США , ракета состоит на вооружении ВВС Великобритании Германии и ряда других стран-членов НАТО.

Истребители ВВС Испании и Португалии участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве