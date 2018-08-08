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Турция не откажется от Ирана из-за санкций США
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В Турции заявили, что не откажутся от сотрудничества с Ираном из-за санкций США 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Турция не собирается отказываться от экономических связей с Ираном после того, как США приняли решение восстановить санкции против иранской стороны. Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез.
«У нас есть контракты с Ираном, наши отношения продолжатся… Решение (США. — RT) является односторонним, мы ведём (с Ираном. — RT) не противоречащую законам торговлю», — приводит CNN Turk его слова.
Ранее в российском МИД выступили с осуждением в связи с восстановлением санкций США против Ирана.
Главы МИД Франции, Британии и Германии выразили сожаление в связи с решением Вашингтон по санкциям.
Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил действия ЕС в ситуации с санкциями против Ирана.
RT на русском: последние новости
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