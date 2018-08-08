Турция не откажется от Ирана из-за санкций США

В Турции заявили, что не откажутся от сотрудничества с Ираном из-за санкций США

Турция не собирается отказываться от экономических связей с Ираном после того, как США приняли решение восстановить санкции против иранской стороны. Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез. «У нас есть контракты с Ираном, наши отношения продолжатся… Решение (США. — RT) является односторонним, мы ведём (с Ираном. — RT) не противоречащую законам торговлю», — приводит CNN Turk его слова. Ранее в российском МИД выступили с осуждением в связи с восстановлением санкций США против Ирана. Главы МИД Франции , Британии и Германии выразили сожаление в связи с решением Вашингтон по санкциям. Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил действия ЕС в ситуации с санкциями против Ирана.