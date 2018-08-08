Ещё
Мать Скрипаля собралась в Британию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Престарелая мать Скрипаля захотела поехать в Британию 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: соцсети
Мать бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери в марте, намерена приехать к сыну. Об этом сообщила ТАСС внучка женщины и племянница бывшего шпиона Виктория Скрипаль.
«Решили подавать документы от имени бабушки, я как сопровождающий. Но мне, скорее всего в очередной раз откажут», — рассказала она.
По ее словам, 11 августа пойдет встреча с адвокатами, на которой обсудят подготовку документов для подачи на визу. «Я надеюсь, они проявят милосердие, лояльность», — добавила Виктория.
Матери Скрипаля Елене 90 лет. Она проживает в Ярославле и надеется, что ей разрешат увидеть сына. После отравления Скрипаля сообщалось, что женщине сразу не рассказывали о случившемся с сыном.
Британские власти ранее неоднократно отказывали Виктории в выдаче визы. Она намеревалась навестить свою двоюродную сестру Юлию, которая пострадала от отравления вместе с отцом.
Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Британские власти незамедлительно обвинили Россию в причастности к отравлению. Они утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В связи с этим из страны были высланы несколько десятков российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом, подчеркнув голословный характер обвинений. Позднее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом140
Меладзе задержали на границе с ЕС11
Саакашвили предложил России свои гениталии
В ООН разгорелся громкий секс-скандал
У жены Асада обнаружили тяжелое заболевание
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил России свои гениталии
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение