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Полиция Британии задержала журналиста Филлипса
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Полиция Британии забрала материалы, отснятые журналистом Филлипсом в посольстве Грузии 

ТАСС 5 часов назад
Фото: из личного архива Филлипса
Британская полиция задержала журналиста Грэма Филлипса и конфисковала у него видеотехнику и материалы, отснятые им на выставке в посольстве Грузии, посвященной 10-летию грузино-югоосетинскому конфликту 2008 года. Об этом сам журналист сообщил в среду в Twitter.
"Большую часть этого дня я провел в полицейской камере, а теперь я дома — ну, под залог. И полиция конфисковала обе мои камеры, и все материалы", — сообщил Филлипс.
Ранее агентство Interpressnews со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии сообщало, что полиция задержала журналиста, который ворвался в посольство Грузии в Великобритании с лозунгами против НАТО во время выставки, посвященной десятой годовщине конфликта в Южной Осетии. Имя Филлипса тогда не называлось. Как следовало из сообщения, в здание дипмиссии с видеокамерой ворвался неизвестный, который вел себя агрессивно, вел съемку без разрешения, громко скандировал лозунги против НАТО и обвинял грузинскую сторону в подаче ложной информации британской аудитории.
По словам журналиста, он открыто предупредил участников мероприятия о несогласии с представленной на выставке позиции, стал снимать репортаж, за что и был задержан.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.
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