Полиция Британии задержала журналиста Филлипса

Полиция Британии забрала материалы, отснятые журналистом Филлипсом в посольстве Грузии

Британская полиция задержала журналиста Грэма Филлипса и конфисковала у него видеотехнику и материалы, отснятые им на выставке в посольстве Грузии , посвященной 10-летию грузино-югоосетинскому конфликту 2008 года. Об этом сам журналист сообщил в среду в Twitter.

"Большую часть этого дня я провел в полицейской камере, а теперь я дома — ну, под залог. И полиция конфисковала обе мои камеры, и все материалы", — сообщил Филлипс.

Ранее агентство Interpressnews со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии сообщало, что полиция задержала журналиста, который ворвался в посольство Грузии в Великобритании с лозунгами против НАТО во время выставки, посвященной десятой годовщине конфликта в Южной Осетии . Имя Филлипса тогда не называлось. Как следовало из сообщения, в здание дипмиссии с видеокамерой ворвался неизвестный, который вел себя агрессивно, вел съемку без разрешения, громко скандировал лозунги против НАТО и обвинял грузинскую сторону в подаче ложной информации британской аудитории.

По словам журналиста, он открыто предупредил участников мероприятия о несогласии с представленной на выставке позиции, стал снимать репортаж, за что и был задержан.