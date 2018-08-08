Экс-глава МИД Абхазии поведал об идее конфедерации

Москва не давила с идеей конфедерации, заявила экс-глава МИД Абхазии

Переговоры на эту тему начались после войны в Южной Осетии. По предположению Шамбы, Россия "до конца пыталась найти какой-то компромиссный вариант".

Лидеры Абхазии и Южной Осетии, по словам экс-министра, встречались с Медведевым два раза. "Первая встреча была, может быть, 18 августа (2008 года — ред.), последняя встреча была дня за три до признания наших республик Россией, то есть примерно 23 (августа — ред.)", — рассказал Шамба.

"Там подразумевалась (конфедерация — ред.) Южной Осетии и Абхазии, но в последнем пункте записано, что к конфедерации могут присоединяться и другие страны, в том числе Грузия", — сказал экс-глава МИД Абхазии.

Представители Абхазии быстро поняли, что им этот проект не подходит, так как жизнь с Грузией в одном государстве на тот момент им казалась уже невозможной. Однако Москва не давила на них в этом вопросе, подчеркнул Шамба.

"Нет, не давила. Вообще на нас никто особенно сильно весь переговорный процесс не давил. Я думаю, они прекрасно понимали, что мы не согласимся. Мне кажется, что это было сделано, чтобы показать последнюю попытку. Для общественности мировой. С другой стороны, если бы мы согласились, это было бы облегчение для России и для Европы. И для той же Грузии, потому что тогда для нее уже все остальные варианты давно отпали", — считает Шамба.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30.