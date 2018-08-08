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Саакашвили определил «первую победу Путина» после войны 2008 года 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили высказал свое мнение об отношениях Москвы и Тбилиси после событий 2008 года. Россия, на его взгляд, ничего не выиграла в войне, а только понесла репутационные и человеческие потери. Об этом он рассказал в интервью «Новой газете».
На вопрос журналиста о том, что победил в конфликте, Саакашвили не ответил. «Это все еще развивающаяся ситуация», — пояснил он. Бывший грузинский лидер добавил, что Россия в 2008 году не смогла добиться смены его правительства и курса, но частично добилась этого в 2012 году.
«С помощью российского олигарха Иванишвили (следующий после Саакашвили президент Грузии — прим. «Ленты.ру»), крупнейшего частного акционера "Газпрома", она [Москва] смогла сменить повестку в Тбилиси. Это была первая победа Путина в той войне», — подчеркнул он.
6 августа Саакашвили обвинил Россию во вторжении в 2008 году. По его словам, регулярные российские войска находились на территории Южной Осетии еще до начала противостояния.
Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2008-м, в начале его второго президентского срока, Грузия ввела войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.
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