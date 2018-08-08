Саакашвили определил «первую победу Путина» после войны 2008 года

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили высказал свое мнение об отношениях Москвы Тбилиси после событий 2008 года. Россия , на его взгляд, ничего не выиграла в войне, а только понесла репутационные и человеческие потери. Об этом он рассказал в интервью «Новой газете».

На вопрос журналиста о том, что победил в конфликте, Саакашвили не ответил. «Это все еще развивающаяся ситуация», — пояснил он. Бывший грузинский лидер добавил, что Россия в 2008 году не смогла добиться смены его правительства и курса, но частично добилась этого в 2012 году.

«С помощью российского олигарха Иванишвили (следующий после Саакашвили президент Грузии — прим. «Ленты.ру»), крупнейшего частного акционера "Газпрома", она [Москва] смогла сменить повестку в Тбилиси. Это была первая победа Путина в той войне», — подчеркнул он.

6 августа Саакашвили обвинил Россию во вторжении в 2008 году. По его словам, регулярные российские войска находились на территории Южной Осетии еще до начала противостояния.