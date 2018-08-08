Украину сравнили с «черной дырой»

Чешский сенатор сравнил Украину с «черной дырой»

На Украине олигархи продолжают борьбу за финансовые потоки, а среди обычных людей царит страшная бедность, поскольку все средства, направленные Киеву в качестве финансовой помощи, провалились в "черную дыру" и уже вряд ли когда-либо вернутся. Такое мнение в интервью Parlamentri Listy высказал чешский сенатор Ярослав Доубрава.

При этом в действительности никого на Западе не беспокоит тот факт, что на Украине произошёл жестокий государственный переворот, во время которого были убиты тысячи людей, все лишь преследуют собственные интересы в политической игре, уверен парламентарий.

Говоря о прогнозах на будущее Украины, Доубрава выразил мнение, что вырисовывается довольно безрадостная картина. "Периферия там, вероятно, и не подозревает, что происходит, а большие города фашисты уже взяли под свой контроль", — отметил он.

Сенатор также признался, что не испытывает никакого желания посещать Украину, пока там не поменяется власть. "Я не хочу ходить по улицам, где шествуют фашисты, которые выкрикивают свои мерзости", — подчеркнул Доубрава.

По словам политика, европейские государства "под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины".