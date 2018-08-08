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Саакашвили «сорвался с поводка» США
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США признали, что в 2008 году Саакашвили сорвался у них с поводка 

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Кондолиза Райс, которая в 2008 году была госсекретарем США, впоследствии признала, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в отношении Южной Осетии "сорвался с поводка". Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Сергей Иванов в 2008 году занимал пост вице-премьера, курировавшего оборонно-промышленный комплекс, а до этого — пост министра обороны. В интервью газете "Коммерсант" он заявил, что Кондолиза Райс постоянно его уверяла: Саакашвили красную черту не перейдет.
По его словам, последующее развитие событий показало, что все западные руководители знали, кто виновник этой ситуации. Они "поорали", но "быстренько свернули этот тон, так как понимали, что их сателлит Саакашвили нарушил все обещания, перешел красную черту и сорвался с поводка".
Он отметил, что об этом ему заявила Кондолиза Райс уже после военного конфликта, но в частной беседе, не при микрофонах.
В ночь на 8 августа 2008 года (накануне Олимпиады в Пекине) Грузия напала на Южную Осетию, начав штурм Цхинвала и обстреляв российских миротворцев. Наша страна вмешалась в военный конфликт, встав на защиту граждан республики и своих миротворцев. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, сообщает ТАСС.
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