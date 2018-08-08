Саакашвили «сорвался с поводка» США

США признали, что в 2008 году Саакашвили сорвался у них с поводка

Сергей Иванов в 2008 году занимал пост вице-премьера, курировавшего оборонно-промышленный комплекс, а до этого — пост министра обороны. В интервью газете "Коммерсант" он заявил, что Кондолиза Райс постоянно его уверяла: Саакашвили красную черту не перейдет.

По его словам, последующее развитие событий показало, что все западные руководители знали, кто виновник этой ситуации. Они "поорали", но "быстренько свернули этот тон, так как понимали, что их сателлит Саакашвили нарушил все обещания, перешел красную черту и сорвался с поводка".

Он отметил, что об этом ему заявила Кондолиза Райс уже после военного конфликта, но в частной беседе, не при микрофонах.