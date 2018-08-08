США обратились к РФ по поводу вывода войск

США призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

«США призывают Россию отвести силы на места, где они находились до вторжения», — отметила она.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в начале вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. «Только полные идиоты и полные дебилы могут говорить, что Грузия начала [войну]. Полные идиоты и дебилы. На самом деле это аморально, потому что есть огромное количество материалов», — сказал он.

В августе 2008 года, в начале второго президентского срока Саакашвили, Грузия ввела войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Подразделения российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии входят в состав Южного военного округа.