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Помпео заявил о поддержке Грузии
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Помпео заявил о поддержке Грузии 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник заявил президенту Грузии Георгию Маргвелашвили о твердой поддержке Вашингтоном территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.
В сообщении отмечается, что "в ходе телефонного разговора с президентом Маргвелашвили Майкл Помпео выразил твердую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии, поддержку процесса демократического развития страны и осуществления реформ". Пресс-служба также информировала, что "Маргвелашвили поблагодарил Помпео за ту поддержку, которую администрация США оказывает Грузии".
Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, с конца 1990-х годов — в области обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и в гуманитарной области. В июле 2016 года в Тбилиси был подписан Меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности. В конце июня этого года новый премьер-министр Мамука Бахтадзе назвал США главным стратегическим партнером Грузии.
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