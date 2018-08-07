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Бибилов назвал «неадекватным» заявление Саакашвили
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Бибилов назвал «неадекватным» заявление Саакашвили о событиях 2008 года 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "неадекватным", так юго-осетинский лидер отреагировал на запись о событиях 2008 года, которую бывший глава Грузии сделал в своем аккаунте в Facebook.
Саакашвили, в частности, заявил, что Грузия не готовилась к войне и в момент конфликта в августе 2008 года две основные части военного контингента страны находились в Ираке.
"Думаю, что никто из мирового сообщества и всех людей, которые понимают, что произошло в Южной Осетии, не могут считать Саакашвили адекватным. Это неадекватное заявление, которое говорит о том, что войны в Южной Осетии невозможно было избежать", — сказал Бибилов журналистам.
По его мнению, Саакашвили все бы сделал, чтобы уничтожить Южную Осетию.
"Этот человек готов был сделать все, чтобы южных осетин не было вообще", — заявил Бибилов. "Ну, человек больной", — добавил он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии 29 мая 2018 года.
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