Драка с Сами Насери и другие события дня

Украина хочет окончательно "оторваться" от России
Украине следует прекратить автобусное сообщение с Россией. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил Изет Гданов, заместитель «постпреда» президента Украины в Крыму.
Неудачная посадка новейшего вертолета РФ попала на видео
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В сети появились кадры падения вертолета Ми-171А2 во время посадки в Приэльбрусье. Видео и фото аварии опубликованы в паблике «Военный осведомитель» во «ВКонтакте».
Медведев объяснил остановку танков РФ у Тбилиси
Премьер-министр назвал причиной начала конфликта аморальное и преступное поведение Михаила Саакашвили, который был в те годы президентом Грузии.
Названа причина драки с участием Сами Насери
Стали известны подробности драки с участием французского актера Сами Насери, которая произошла в ночь с 4 на 5 августа в одном из московских баров.
Украина заменит воинское приветствие бандеровским лозунгом
Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, предусматривающий замену воинского приветствия в армии.
Умер Андрей Кирсанов
Художник Андрей Крисанов скончался. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил музыкант Алексей Вишня. Вишня не уточнил причин, времени и обстоятельств смерти Крисанова, однако упомянул.
Степаненко отбирает квартиры у любовницы Петросяна
Юморист Евгений Петросян купил любовнице две квартиры в центре Москвы, сообщает Mash. По информации Telegram-канала, 72-летний сатирик приобрел на имя своей 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой.
За российскими подлодками устроят слежку
Новые береговые патрульные самолеты Британии и норвежские вооруженные силы будут вести совместную работу по сдерживанию «растущей российской угрозы».
Нурмагомедов поглумился над бездомными
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов нарвался на критику в сети, опубликовав видео, где его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов платит деньги бездомным за их отжимания.
АвтоВАЗ пообещал премьеру, которая "изменит все"
Компания «АвтоВАЗ» покажет на Московском международном автосалоне свои новые автомобили. Анонс опубликован на странице компании в соцсети «ВКонтакте».