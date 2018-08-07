Украина пообещала заставить Россию «заплатить сполна»

«Международное сообщество должно сочетать дипломатические инструменты с гораздо более мощными целевыми санкциями, а также изоляцией российских политических лидеров и олигархов. В конце концов, все мы знаем, что Россия понимает только язык силы», — сказал Витренко.

Представитель Украины призвал ООН «быть более активными» в решении конфликтов в Грузии, Украине, Молдове и других местах, которые, по его словам, были инициированы Москвой.

«Совет Безопасности ООН и Генассамблея должны продемонстрировать гораздо более мощную позицию в отношении конфликтов и увеличить давление на Россию», — подчеркнул он.

Кроме того, Витренко призвал международное сообщество продолжать «последовательную и консолидированную политику» в отношении России.

«Первым шагом должна стать деоккупация грузинских и украинских территорий, отмена признания так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии и выполнение всех других обязательств по действующим соглашениям», — сказал представитель Украины.

Назвав Россию «государством-оккупантом», Витренко заявил, что Москва имеет обязательства по международному праву перед населением Крыма , Донбасса, Абхазии и Южной Осетии.