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Президент Грузии назвал виновного в конфликте 2008 года
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Президент Грузии назвал виновного в конфликте 2008 года 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Reuters
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что считает российскую сторону виновной в грузино-югоосетинском конфликте 2008 года, передает Regnum.
Об этом он заявил в ходе своего выступления на круглом столе "Прочный мир и безопасность — российско-грузинская война 2008 года, 10 лет спустя", в котором также принимают участие министры Польши, Латвии, Литвы и Украины.
Он также выразил уверенность в восстановлении "территориальной целостности" Грузии, подчеркнув, что в Тбилиси планируют достичь ее мирным путем.
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что причиной грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году стали действия президента Грузии Михаила Саакашвили.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.
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