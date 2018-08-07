Найден зачинщик ссоры России и Греции

Ссору России и Греции срежиссировал американский посол

Дипломатический скандал, подорвавший отношения России Греции , как выяснилось, был хорошо срежиссирован. Его организацией занимался, судя по всему, лично американский посол в Афинах Джеффр Пайетт. Почему США так мешают налаживанию отношений двух стран — и какими методами была устроена данная провокация?

В Афинах посчитали ответные меры Москвы на высылки греческим МИД российских дипломатов зеркальными. Источник РИА «Новости» в правительственных кругах Греции воспринял это с пониманием, отметив, что внешнеполитическое ведомство выслало «дипломатических служащих, но не дипломатов».

О решении МИД объявить персонами нон грата нескольких греческих дипломатических служащих стало известно накануне. При этом Россия не стала трогать ключевую для функционирования дипмиссии «политическую секцию», состоящую всего из пяти человек. Таким образом, высланы были торговый представитель и ответственный за коммуникационную службу посольства Греции в Москве. Также был запрещен въезд в страну руководителю политического бюро главы МИД Греции Йоргосу Сакеллариу, которого считают одним из ближайших соратников министра иностранных дел Никоса Котзиаса.

По информации «Коммерсанта», кроме Сакеллариу Россия закрыла въезд в страну еще одному греку, имя которого не называется. Таким образом, ответ Москвы полностью зеркален — двое выдворенных плюс двое с запретом на въезд. По сведениям источника газеты, высылаемым сотрудникам посольства предписано покинуть страну до субботы.

Беспрецедентный дипломатический скандал между Грецией и Россией вспыхнул 11 июля, когда через афинскую газету «Катимерини» было объявлено о высылке из сразу двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двум. Их обвинили во вмешательстве в греческие внутренние дела и в подрыве ее национальной безопасности. Одним из возможных поводов размолвки между странами наблюдатели называли соглашение Греции и Македонии о смене госнаименования последней, которое было воспринято Москвой без энтузиазма.

В итоге намеченный на осень визит Сергея Лаврова в Афины был отменен. Еще большую скандальность этой истории придала перепалка между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и греческим МИДом. Российский дипломат предположила, что Греция принимала решение о высылке россиян под давлением извне, но в Афинах эти слова назвали «голословным обвинением».

В сообщении российского дипломатического ведомства прямо указывалось на связь произошедшего с состоявшимся 11–12 июля саммитом НАТО Брюсселе . «Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении Госдепа », — выразил мнение МИД. Что примечательно, в самих США буквально на следующий день после огласки информации о высылке российских дипломатов устами представителя Госдепа Хизер Нойерт одобрили решение Афин, назвав его защитой греческого суверенитета.

И если официальные Афины в перепалке с Захаровой пытались подчеркнуть свою самостоятельность и независимость, то источник «РИА Новости» в греческом правительстве говорил совсем о другом. Греческие власти вовсе не хотели утечки информации о дипломатическом конфликте с Россией, но после публикации в газете «Катимерини» обе стороны «не могли контролировать эволюцию событий», «конфликт стал набирать обороты», подчеркнул он.

«Катимерини» считается прозападным изданием, поэтому утечка могла произойти из посольства Соединенных Штатов в Афинах, уверен он. Тем более что западные страны давили на Грецию, требуя в знак солидарности выслать российских дипломатов под предлогом «дела Скрипаля».

«Ухудшение отношений не в интересах Греции или России», — подчеркнул источник.

Он считает, что до июньского визита главы МИД Греции Никоса Котзиаса в Москву у Афин не было никакого плана по высылке дипломатов, в противном случае визит не состоялся бы. «Встреча Котзиаса и Лаврова прошла отлично, обсуждалось очень много вопросов. Очень хорошо прошла и встреча Котзиаса с патриархом Московским и всея Руси Кириллом», — рассказал источник. Источник отметил, что до визита отношения Москвы и Афин находились в стагнации и стороны искали выход из тупика.

Если действительно утечка в газету произошла из американского посольства, то сразу же возникает закономерный вопрос: каким вообще образом информация о высылке греческим МИД российских дипломатов могла оказаться у диппредставительства США? Конечно, можно предположить, что это блестящая работа по добыванию сведений резидентуры ЦРУ в Греции. Однако куда более вероятно, что греки поделились этой информацией с американцами сами, вопреки громким словам Афин о самостоятельности.

Эксперты не сомневаются, что за всем этим скандалом стоят США, прямо заинтересованные в том, чтобы отношения между Москвой и Афинами были напряженными. Так, греческий журналист, корреспондент телеканала МЕГА Афанасий Авгеринос констатировал, что в Греции ничего не происходит без контроля и активного участия американского посла Джеффри Пайетта, и не заметить его активности не может даже слепой. По словам журналиста, греческие спецслужбы не могли заниматься вопросом высылки российских дипломатов «без разрешения со стороны аналогичных американских структур».

«Здесь многие считают, что американская сторона решила категорично попросить своих греческих друзей принять меры… К сожалению, Греция становится явным американским протекторатом в регионе. Несмотря на попытки нашего правительства скрыть этот факт, мало кто в это не верит. Не все греческое руководство подчиняется этой линии, но большая часть нашей правящей элиты ничего не делает против нее», — сказал Авгеринос газете ВЗГЛЯД.

Подоплеку происходящего, желание американцев поссорить Москву и Афины он объясняет желанием американской дипломатии укрепить свой порядок на Балканах. Прежде всего это проявляется в желании США поскорее увидеть в составе НАТО Македонию и давлении на Сербию

«Штатам нужно, чтобы тут закреплялся единый антироссийский фронт. Традиционные связи России с Балканами известны. Также заметно укрепление российской дипломатии в регионе. Поэтому это скорее всего американская попытка ответить этому укреплению», — отметил журналист.

Между тем соцопросы показывают, что более 60% греков высказываются против участия Греции в НАТО, а также против Евросоюза

«Эти проценты идут почти параллельно с проявлением еще большей симпатии к России, поэтому господин Пайетт активно работает, чтобы изменить эту активность», — уверен Афанасий Авгеринос.

В этой связи председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, «что Россия совершенно зря устроила всю эту истерику» и «ссорится со страной, которая в принципе настроена к нам позитивно».

В свою очередь доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш назвал организацию США утечек, подобных просочившейся в афинскую газету информации о высылке российских дипломатов, жанром информационной политики, который существовал с периода Древней Греции и Древнего Рима . «В девяти случаях их десяти утечка является имитацией, это преднамеренная и понятная информационная политика», — сказал Коктыш газете ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что кроме США такие методы используют и многие другие страны. «Это универсальный прием», — подчеркнул эксперт. Как таковой защиты от подобных методов нет.