Украинские военные высказались о смене приветствия на «Слава Украине!»

Военнослужащие украинских Вооруженных сил заявили, что смена воинского приветствия в ВСУ на «Слава Украине !» — это политические игры, которые никак не повлияют на плачевную ситуацию в армии.

Юрий С., доброволец, сержант, участник «спецоперации» ВСУ с 2014 года, бывший доброволец националистического батальона, заявил, что в нацбатальонах такое приветствие использовалось с самого начала, и даже после перехода на контракт в ВСУ многие приветствовали так друг друга, в том числе в пику командирам, которые возмущались таким положением вещей, но «ничего сделать не могли», сообщает «Страна.ua».

Майор, замкомандира батальона ВСУ Виктор А. отметил, что ему «уже все до лампочки».

«Это все политические игры штабистов и тыловиков, которые не знают, чем заняться. Лучше бы перестали воровать топливо и запчасти и присылали нормальную технику на передний край, а не хлам, который на второй день ломается. И неплохо бы зарплаты поднять, а то детям даже подарок не на что купить», — заявил он.

Старший лейтенант Владимир П. вовсе предложил вслед за переходом к новому воинскому приветствию «комбезы сменить на жупаны и шаровары, кепки на смушковые шапки, а вместо автоматов вооружиться шашками и пищалями».

«Скорее всего, в Минобороны сидит какой-то реконструктор с буйной фантазией в сторону, как бы все переделать на националистический лад», — заявил он.

Подполковник Сергей Г. Отметил, что старое приветствие «все-таки ближе военным», так как в него вкладывается смысл «здравствуйте», то есть «оставайтесь живыми».

«Это понятно тем, кто сидит под обстрелами», — отметил он.

Рядовой Артем Ж. заявил, что солдатам важно, чтобы вовремя платили зарплату и не задерживали «боевые» по два-три месяца, и чтобы минобороны лучше занималось снабжением и обеспечением.

«А то, когда мы на ротацию ушли пару месяцев назад, то нас поселили просто на пустыре, среди грязищи. Условия были хуже, чем на передовой — жилье себе сооружали из д***а и палок. Первую неделю из продовольствия была гнилая картошка и сало в трехлитровых банках, которое еще волонтеры в 2014 году присылали», — рассказал он.

Накануне президент Украины Петр Порошенко поручил законодательно закрепить военное приветствие в ВСУ на «Слава Украине!» и «Героям слава!» вместо «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!».