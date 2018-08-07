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Британия пригласила экспертов ОЗХО в Эймсбери
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Британия пригласила экспертов ОЗХО для дополнительных исследований по инциденту в Эймсбери 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Reuters
Великобритания пригласила экспертов ОЗХО для сбора дополнительных образцов по инциденту с отравлением в Эймсбери. Об этом говорится в сообщении МИД Британии.
«Независимые технические эксперты ОЗХО были приглашены вернутся в страну, чтобы продолжить их работу по определению нервно-паралитического вещества, которое стало причиной смерти одного гражданина Британии в Эймсбери и серьезного заболевания другого», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Британии.
Заместитель постоянного представителя Великобритании в ОЗХО обратился к генеральному директору Организации, предложив оказать помощь в работе, уже имевшей место ранее, в соответствии со статьей VIII 38 (e) Конвенции о химическом оружии.
Отмечается, что ходе визита эксперты ОЗХО соберут больше образцов, которые будут проанализированы в авторитетных международных лабораториях, обозначенных ОЗХО.
Накануне в министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что сообщения СМИ о планах властей страны потребовать у России экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении в британском Солсбери являются спекуляцией.
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