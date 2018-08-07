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В Македонии задержали подозреваемых в терроризме
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В Македонии задержали семь человек по подозрению в терроризме 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: Fotolia / saiko3p
Полиция Македонии задержала семь граждан страны по подозрению в том, что они участвовали в конфликтах в Сирии и Ираке на стороне террористических вооруженных формирований, сообщило во вторник МВД республики.
"Сегодня сотрудники министерства внутренних дел и других органов республики Македония в сотрудничестве с глобальной антитеррористической коалицией и Сирийскими демократическими силами лишили свободы семь македонских граждан, в отношении которых есть обоснованные подозрения в том, что как иностранные террористические бойцы они активно участвовали в войне в Сирии и Ираке", — говорится в сообщении.
Задержанные в возрасте от 23 лет до 41 года были объявлены в международный розыск македонскими властями в 2015 году в рамках акции "Келия". Отмечается, что национальная стратегия по пресечению экстремизма и борьбе с терроризмом подразумевает и программу дерадикализации участников террористических формирований в тюрьме. До полутора сотен граждан Македонии, по данным властей, ранее присоединились к террористическим группам на Ближнем Востоке.
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