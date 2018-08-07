«Проделки США»: как Мадуро повезло с покушением

Венесуэльский национальный союз работников печати сообщил о задержании 11 сотрудников СМИ в связи с покушением на президента страны Николаса Мадуро . Лидер Венесуэлы даже не исключил участия США в подготовке атаки 4 августа. При этом оппоненты все больше сомневаются, была ли она предпринята на самом деле. Эксперты считают, что Мадуро может и не пойти на закручивание гаек, однако продолжение реформ после случившегося находится под вопросом.

В Венесуэле задержаны сотрудники венесуэльских, аргентинских и испанских изданий. «11 журналистов и сотрудников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили», — говорится в заявлении национального союза работников печати Венесуэлы.

При этом ранее власти страны сообщили, что по подозрению в причастности к покушению на президента страны Николаса Мадуро было задержано шесть человек.

Венесуэльский лидер пережил попытку покушения в минувшие выходные, что уже было расценено как теракт. Нападавшие планировали атаковать Мадуро с помощью дронов со взрывчаткой во время его выступления в столице страны Каракасе.

За покушение ответственность на себя взяла «Фланелевые солдаты», радикальная группировка, основанная экс-офицером полиции и противником действующего президента Венесуэлы Оскаром Пересом , убитым в 2018 году. Отмечается, что часть организаторов покушения на Мадуро уже были задержаны.

Сам Мадуро заявил, что за покушением на него стоят правые силы Венесуэлы и Колумбии . По его словам, ряд организаторов покушения живут в США. Более того, он выразил уверенность, что реакция Вашингтона доказывает причастность к теракту и самих США.

«Никто не действует, если знает, что поддержки со стороны североамериканской империи не будет. То, что США позволили себе неоднозначный ответ и не осудили нападение, является синонимом их участия [в покушении]», — цитирует Мадуро агентство AVN.

Вместе с тем ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отверг всякую возможность в причастности страны к инциденту в Каракасе. Болтон также заявил, что Вашингтон готов рассмотреть доказательства в отношении людей, которые проживают на территории США и могут быть причастны к покушению на президента Венесуэлы, сообщил Fox News

По его словам, если у властей Венесуэлы есть предметные доказательства в отношении «людей, живущих в США», Вашингтон готов их рассмотреть.

Кругом враги

Независимо от того, стоят ли за попыткой покушения на Мадуро внешние силы, является ли это дело внутренней оппозиции, или покушение — лишь имитация, власти уже стали закручивать гайки, о чем говорят задержания журналистов.

В свою очередь, представители оппозиции заявили, что власть хочет использовать произошедшее, «чтобы отвлечь внимание общественности в стране и за рубежом от социального и экономического кризиса», а также подвернуть репрессиям тех, кто противостоит руководству «демократическими методами», говорится в заявлении «Широкий фронт — свободная Венесуэла», которое цитирует ТАСС

Экс-замглавы российско-венесуэльского делового совета Владимир Семаго , отмечает на своей странице в фейсбуке, что «покушение (попытка) выглядит как инструмент, который все будут использовать в своих интересах».

В сложившихся обстоятельствах, говорит знающий политическую элиту страны Семаго, для Мадуро обвинения в адрес Колумбии — попытка подлить масла в огонь застарелого конфликта, который «существует в рамках давних разночтений, но сегодня Мадуро может еще раз сказать, что „враги не дремлют“.

Обострение отношений Венесуэлы и Колумбии произошло в 2015 году — тогда из Колумбии в соседнюю страну проникли различные вооруженные группировки. Несмотря на то что, в основном, это контрабандисты, Мадуро заявил, что группировки используются властями Колумбии для дестабилизации ситуации в его стране.

Более того, в причастности к покушению на него Мадуро обвинил лично президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса

Колумбийские власти эти подозрения отвергают, при этом самому Сантосу пребывать в президентском кресле осталось недолго — он уходит со своего поста 7 августа, уступая место новому главе государства.

Покушение на президента Мадуро произошло в момент острого экономического кризиса, которым охвачена Венесуэла. В стране растет безработица, не хватает продовольствия, население в массовом порядке эмигрирует в соседние страны.

Понимая, что необходимо предпринимать срочные меры, Венесуэла даже позволила легально обменивать валюту по курсу черного рынка в обменных пунктах. Одновременно Каракас заявил о начале девальвации, убрав с новых купюр пять нулей.

Кроме того, Мадуро уже объявил о грядущих больших переменах в стране. Возможно, речь идет о реформах, однако пока неясно, о каких. Вместе с тем покушение дает Мадуро возможность не идти на перемены, объясняя, что сделать это тяжело в подобных обстоятельствах.

»Он может объяснить это тем, что хотел как лучше, а враги хотят его убить», — говорит Семаго, полагая, что никаких серьезных планов реформ у президента нет.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Латинской Америки Эмиль Дабагян считает, что в этой ситуации Мадуро еще больше «укрепит свою власть».

Плохой хороший человек

Мадуро, ставший преемником харизматичного Уго Чавеса , был избран президентом Венесуэлы в 2013 году. В мае 2018 года он был избран на второй срок, набрав 67% голосов. Оппозиция заявляла о том, что выборы были нелегитимным, аргументируя это низкой явкой на выборах (46%), а США ввели против Каракаса новые экономические санкции.

Против власти Мадуро выступает подконтрольный оппозиции парламент, но Мадуро в пику ему создал Конституционную ассамблею — орган, где большинство принадлежит его сторонникам.

В Венесуэле, охваченной кризисом, фактически сложилась ситуация двоевластия, констатирует Дабагян. Однако пока неясно, как Мадуро распорядится новым президентским сроком, который закончится в 2024 году, рассуждает эксперт.

Как отмечает ученый секретарь Института Латинской Америки РАН , эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Розенталь, пока сложно прогнозировать, как сложится ситуация для президента на волне покушения.

Эксперт полагает, что хотя Мадуро может начать закручивать гайки, пользы в данных условиях это ему не принесет. Эксперт напоминает, что венесуэльский лидер уже пошел на некоторую либерализацию, выпустив в июне из тюрьмы ряд политических заключенных, что, по мнению эксперта, говорит о его «готовности идти на компромисс».

Самому же Мадуро в рядах правящей элиты не просматривается, и, хотя не все «чависты» согласны с ним, именно Мадуро «более-менее легитимная фигура», с которой придется иметь дело и сторонникам, и оппозиции, продолжает Розенталь.

При этом даже само покушение может оказаться «выдумкой режима», полагает ведущий эксперт Института Катона в Вашингтоне.

«Однако независимо от того, кто его совершил, спор, несомненно, будет использоваться Николасом Мадуро для преследования политических врагов и отвлечения от серьезного экономического кризиса, охватившего эту страну», — рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Знакомый с Мадуро, предприниматель Семаго называет его «хорошим человеком», который искренне предан идеям, но неспособным пойти на серьезные изменения. Они станут возможны при полной смене политической системы, а ждать этого придется долго, предрекает эксперт.