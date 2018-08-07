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Отпуск под прикрытием: зачем Порошенко ездил в ЕС
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Отпуск под прикрытием. Политолог о тайном визите Порошенко в ЕС 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН Михаил Погребинский рассказал, зачем президенту Украины поездка в ЕС, о которой сообщили СМИ.
Украинские СМИ объяснили недельное отсутствие президента Украины Петра Порошенко на рабочем месте. По данным «Украинской правды», с 29 по 5 августа украинский лидер «был с частной поездкой в Евросоюзе для проведения ряда встреч». Также стало известно, что расходы на поездку Порошенко оплатил сам, а не из бюджетных средств.
Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что украинский лидер просто ездил отдохнуть и не встречался ни с кем из европейских политиков.
«Мне кажется, что если бы речь шла о каких-то официальных встречах или неофициальных, но на достаточно высоком уровне, то об этом было бы известно. Президент наш очень любит хвастаться тем, что он вхож во всех коридоры, разговаривает с «большими» людьми. Я предполагаю, что на самом деле этого не было. Скорее всего, речь идет об отпуске и он не заинтересован в том, чтобы засвечиваться. Уже один раз попался на острове (в феврале этого года Порошенко отдыхал на Мальдивских островах — прим. НСН). Что касается личных средств [на поездку], я думаю, что Порошенко, конечно, может себе позволить за личные средства слетать, но зная его характер, я думаю, что он нашел способ не тратить деньги из своего кармана. Ничего определенного сказать не могу, но мне кажется самой правдоподобной версией то, что он поехал отдохнуть в Испанию, где у него есть недвижимость. Правда, там была такая жара, что надо быть только нашим Порошенко, чтобы туда поехать. Может, он все-таки время провел в другом месте», — отметил политолог.
Ранее в СМИ сообщалось, что в течение недели президент Украины не появляется не рабочем месте, а последний раз был на публике 29 июля, на мероприятиях, посвященных годовщине крещения Киевской Руси, отмечает RT.
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