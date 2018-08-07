Москве и Вашингтону предстоит решающая битва за Латинскую Америку

После смены власти в Аргентине и начала кризиса в Венесуэле позиции России в Латинской Америке заметно ослабли, а позиции США , напротив, укрепились, причем, военными базами. Теперь пришла пора решающей битвы: политическая судьба всего континента в ближайшее время будет решаться в Бразилии . Кто победит в итоге — народ этой страны или Дональд Трамп

«Наша демократия в опасности. Два года назад произошел парламентский переворот, в результате которого была отстранена от власти Дилма Русеф. Этим была нарушена Конституция страны, однако виновные не понесли наказания. Наоборот, теперь они хотят уберечь себя от последствий своего шага, пытаясь разыграть «выборы краплеными картами», исключив из бюллетеней для голосования человека, который согласно всем соцопросам является безусловным лидером симпатий населения».

Записку такого содержания бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в народе — просто Лула) направил руководству Партии трудящихся, от которой в свое время и избирался на высший государственный пост. Реакция однопартийцев была ожидаемой: подавляющим большинством голосов съезда Лула был вновь объявлен кандидатом для участия в президентских выборах, которые должны состояться уже в сентябре. Всеобщую поддержку должен был подчеркнуть своеобразный нюанс, попавший в телекамеры: делегаты съезда все как один принесли с собой маски с лицом Лулы и в ключевые моменты прикрывали ими собственные лица. «Один за всех и все за одного».

Несмотря на изоляцию от общества в стенах тюрьмы, бывший руководитель страны по-прежнему контролирует свою партию и не позволяет никому приблизиться к себе по уровню популярности. Лула — безусловный лидер среди возможных претендентов на высший пост, более трети избирателей желают проголосовать именно за него. Остальные — даже не конкуренты: представитель ультраправых Жаир Болсонару имеет поддержку 17% бразильцнев, эколог Марина Силва — 13%, социал-демократ Сиро Гомеш — 8%, бывший губернатор Сан-Пауло Джералдо Алкмин — 6%.

Но есть проблема: основной закон страны вроде как запрещает баллотироваться на государственные посты лицам, находящимся в местах лишения свободы в момент проведения избирательной кампании. И кандидатство Лулы может быть признано несостоятельным, если Высший избирательный суд Бразилии решит, что бывший президент не соответствует требованиям так называемого «закона о чистоте биографии», который в 2010 году был подписан самим Лулой — тогда еще главой государства.

В апреле года нынешнего Лула был «окончательно» приговорен судом к 12 годам заключения за «преступления, связанные с коррупцией и отмыванием денег». Расследование и судебные слушания, по мнению многих бразильских СМИ, были «до странности быстрыми», а судья Сержио Моро «не был свободен от совершения странных ошибок во время процесса». За те четыре месяца, что прошлих с момента, когда экс-президент самостоятельно прибыл к воротам тюрьмы Куритибы, недоверие к Моро значительно выросло: если раньше его деятельность негативно оценивали 15% населения, то теперь уже 40%. Лулу же, напротив, бразильцы простили, и на повестку дня встал вопрос кто он — коррупционер или жертва произвола.

«Кажется, в Бразилии большинство населения согласилось, что коррупция и политика идут в стране бок о бок, и одной без другой не бывает, — делится своими выводами бразильский корреспондент испанской газеты El Mundo. — Приговор, скорее, основан на показаниях нескольких причастных к делу лиц, чем на достоверных доказательствах. Складывается впечатление, что Лулу преследуют с большей яростью, чем остальных коррумпированных политиков страны. Об этом говорит большая часть общества».

На этом фоне в стране развернулась полноценная война судов разного уровня: одни принимают решение о немедленном освобождении Лулы, другие отменяют решения первых. Иногда это чередование происходит с интервалом в несколько часов.

«Бразильская юстиция не предпринимает попыток восстановить справедливость. Наша Фемида занята решением задачи «как удалить наиболее популярного политика из политики», — цитирует местная пресса Глейсси Хоффманна, руководящего Партией трудящихся в период заключения ее лидера. — Странно, что в судейских кругах до сих пор не поняли, что в Бразилии политики без Лулы просто нет, и не может быть».

Война идет и на других участках политического фронта. В столице страны — городе Бразилиа — на 15 августа запланирована манифестация в поддержку бывшего президента. Шестеро его однопартийцев объявили голодовку «до момента, пока Лулу не выпустят из застенка». А Селсу Аморим — министр обороны в период президентства преемника Лулы — Дилмы Русеф встретился с Папой Римским, который, по его словам, «внимательно, с интересом и заботой следит за событиями, происходящими вокруг экс-руководителя Бразилии, и посылает ему свое благословение».

Местные аналитики полагают, что на волне воспоминаний о высоком уровне жизни в период президентства да Силвы, население сделает выбор в пользу кандидата от ПТ, а кратковременная отсидка только добавит ему очков в предстоящей гонке. При этом возвращение Лулы к власти будет означать охлаждение отношений с США и оживление контактов с Россией, по крайней мере, в рамках БРИКС , который после импичмента Русеф Бразилию практически потерял.

Но в том случае, если Высшему избирательному суду в этой войне не примет сторону Лулы, победу на выборах вероятнее всего одержит Жаир Болсонару — сторонник диктатуры и большой поклонник Дональда Трампа. В своих взглядах на международную политику он ориентируется Вашингтон, и в Бразилии при нём весьма вероятно повторение аргентинского сценария. Президент этой страны Маурисио Макри уже согласился на организацию американских военных баз, которые «по чистой случайности» будут располагаться в стратегически важных точках. Первая — в непосредственной близости от крупнейшего месторождения сланцевого газа Vaca Muerta ( провинция Неукен ), вторая — в провинции Огненная Земля, откуда удобно контролировать Антарктиду.

Пока что речь о строительстве баз Пентагона в Бразилии не идет — зачем же травмировать избирателя такими перспективами, принимая во внимание, что большинство электората Вашингтону отнюдь не симпатизирует?

В то же время, справедливость изречения 37-го президента США Ричарда Никсона «Куда пойдет Бразилия, туда пойдет Латинская Америка» еще никто не опроверг.

А потому решение дилеммы, допустят ли Лулу до выборов или нет, одновременно станет ответом на вопрос, в какую сторону повернется целый континент.

Лоббистские возможности Вашингтона, как и его манеры лезть в суверенные дела независимых стан, общеизвестны. Но принятие окончательного решения для членов Высшего избирательного суда Бразилии осложняется и другой деталью: электорат Лулы осознает свою мощь и многочисленность, так что вспышка насилия со стороны неудовлетворенных избирателей практически гарантирована. Стандартными беспорядками с битьем витрин и поджогом автомобилей дело ограничится вряд ли — дело пахнет многомесячным противостоянием обманутых избирателей с властями со всеми вытекающими последствиями — кризисом, кровью, длительными забастовками… Выход из этой ситуации будет один — объявление чрезвычайного положения, от которого и до диктатуры один шаг. Сторонник жесткой руки среди кандидатов имеется — и именно американской руки.

С другой стороны, решение о недопуске Лулы к избирательной кампании может спровоцировать беспорядки и введение режима ЧП уже в ближайшее время, так что выборов дело вообще не дойдет. Ключевая страна Латинской Америки вновь зависнет в неопределенности между США и Россией, пока чаша весов все-таки не склонится на чью-либо сторону — когда-нибудь в будущем.