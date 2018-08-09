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Главреда белорусского агентства задержали по делу БелТА
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Главреда белорусского агентства задержали по делу БелТА 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Фото: Следственный комитет Республики Беларусь
Главный редактор агентства БелаПАН Ирина Левшина задержана по делу о незаконном доступе к платной подписке информагентства БелТА, сообщили в СК Белоруссии.
«По уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации задержана главный редактор ЗАО «БелаПАН» Ирина Левшина. С ней проводятся следственные действия», — сообщили в СК, передает РИА «Новости».
По данным агентства БелаПАН, в квартире Левшиной был обыск.
В СК также отметили, что следственные действия проводятся в редакциях еще трех СМИ — «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи». Также ведомство подтвердило задержание редактора интернет-версии газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и фрилансера Павла Быковского.
Посольство США в Минске призвало Белоруссию освободить журналистов. «Мы обеспокоены обысками и задержаниями журналистов, которые произведены на этой неделе в офисах нескольких независимых медиа-организаций. США присоединяется к призывам к властям Белоруссии немедленно освободить всех журналистов, чтобы гарантировать право граждан на свободу слова и печати»», — говорится в заявлении посольства, передает ТАСС.
Напомним, во вторник СК Белоруссии сообщал о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 349 УК Республики Беларусь («несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда»), по которому были задержаны главный редактор белорусского портала tut.by Марина Золотова, редактор портала Анна Калтыгина и журналист агентства «БелаПАН» Татьяна Коровенкова.
Сотрудники tut.by — Ульяня Бобоед и Дмитрий Бобрик, а также Евгения Березюк, уволившаяся из редакции в 2016 году, были допрошены и отпущены.
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