В Грузии рассказали об ответе на «агрессию России» 

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал, чем отвечает его страна на «агрессию России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с годовщиной августовской войны 2008 года Бахтадзе посетил Мухатгвердское кладбище в Тбилиси, где находится мемориал памяти погибшим грузинским солдатам, и обвинил Россию в «оккупации 20% территории Грузии».
«Нашим ответом на все это является строительство сильного грузинского государства, необратимая интеграция Грузии в европейское пространство, строительство сильного общества и конкурентноспособной экономики», — заявил Мамука Бахтадзе.
Он выразил благодарность странам-партнерам Грузии, которые поддержали ее тогда и поддерживают сейчас.
В Тбилиси накануне прибыли министры иностранных дел Польши Яцек Чапутович, Литвы Линас Линкявичус и Латвии Эдгарс Ринкевич, а также вице-премьер Украины Павел Розенко.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в годовщину начала войны в Южной Осетии рассказал о том, почему российские танки не стали входить в Тбилиси и что может стать причиной нового конфликта в регионе.
Началом войны послужил обстрел грузинскими войсками столицы Южной Осетии Цхинвала из реактивных установок «Град» 8 августа 2008 года, около 00.15.