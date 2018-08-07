В Грузии рассказали об ответе на «агрессию России»

В связи с годовщиной августовской войны 2008 года Бахтадзе посетил Мухатгвердское кладбище в Тбилиси, где находится мемориал памяти погибшим грузинским солдатам, и обвинил Россию в «оккупации 20% территории Грузии».

«Нашим ответом на все это является строительство сильного грузинского государства, необратимая интеграция Грузии в европейское пространство, строительство сильного общества и конкурентноспособной экономики», — заявил Мамука Бахтадзе.

Он выразил благодарность странам-партнерам Грузии, которые поддержали ее тогда и поддерживают сейчас.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в годовщину начала войны в Южной Осетии рассказал о том, почему российские танки не стали входить в Тбилиси и что может стать причиной нового конфликта в регионе.

Началом войны послужил обстрел грузинскими войсками столицы Южной Осетии Цхинвала из реактивных установок «Град» 8 августа 2008 года, около 00.15.