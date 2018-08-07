Ещё
В Грузии рассказали об ответе на агрессию России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезду "Такси" избили в Москве
Звезду "Такси" избили в Москве

В Грузии рассказали об ответе на «агрессию России» 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал, чем отвечает его страна на «агрессию России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
>> Медведев объяснил остановку танков РФ у Тбилиси
В связи с годовщиной августовской войны 2008 года Бахтадзе посетил Мухатгвердское кладбище в Тбилиси, где находится мемориал памяти погибшим грузинским солдатам, и обвинил Россию в «оккупации 20% территории Грузии».
«Нашим ответом на все это является строительство сильного грузинского государства, необратимая интеграция Грузии в европейское пространство, строительство сильного общества и конкурентноспособной экономики», — заявил Мамука Бахтадзе.
Он выразил благодарность странам-партнерам Грузии, которые поддержали ее тогда и поддерживают сейчас.
В Тбилиси накануне прибыли министры иностранных дел Польши Яцек Чапутович, Литвы Линас Линкявичус и Латвии Эдгарс Ринкевич, а также вице-премьер Украины Павел Розенко.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в годовщину начала войны в Южной Осетии рассказал о том, почему российские танки не стали входить в Тбилиси и что может стать причиной нового конфликта в регионе.
Началом войны послужил обстрел грузинскими войсками столицы Южной Осетии Цхинвала из реактивных установок «Град» 8 августа 2008 года, около 00.15.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Москве и Вашингтону предстоит решающая битва за Латинскую Америку Джонсона раскритиковали за сравнение женщин в парандже с почтовыми ящиками Должна ли российская дипломатия быть по-саудовски резкой
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские боевые корабли зашли в Ла-Манш157
Звезду «Такси» избили в Москве19
Подруга возмутила откровениями о Степаненко14
«Я депутат и платить не буду»616
Макаревич собрался в Донецк92
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
03:01
Подруга возмутила откровениями о Степаненко
Шоу-бизнес
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:37
К чему приведет размещение Россией Су-35С на Курилах
Оружие Армия
00:26
Уклонистов лишат военных билетов
Армия
01:40
Американец пережил «внутреннее обезглавливание» и выжил
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение