Иван Дуке вступил в должность президента Колумбии

Иван Дуке, победивший на выборах 17 июня, вступил во вторник в должность президента Колумбии

Церемония инаугурации состоялась на площади Боливара перед зданием Конгресса. Глава Сената (верхней палаты) Эрнесто Масиас вручил Дуке президентскую ленту как символ власти, а новый лидер Колумбии принес присягу.

17 июня в Колумбии прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого победителем был признан кандидат от правой партии "Демократический центр", бывший сенатор Дуке. Согласно данным, опубликованным на сайте Национального управления по записи актов гражданского состояния Колумбии, за него проголосовали 53,97% избирателей, за его конкурента, экс-мэра Боготы Густаво Петро, выдвигавшегося от левой коалиции, — 41,81%.

Против всех проголосовали 4,2%. Явка составила 53%.