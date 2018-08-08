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Иван Дуке вступил в должность президента Колумбии
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Иван Дуке вступил в должность президента Колумбии 

ТАСС 3 часа назад
Фото: © EPA-EFE/Mauricio Duenas Castaneda
Иван Дуке, победивший на выборах 17 июня, вступил во вторник в должность президента Колумбии.
Церемония инаугурации состоялась на площади Боливара перед зданием Конгресса. Глава Сената (верхней палаты) Эрнесто Масиас вручил Дуке президентскую ленту как символ власти, а новый лидер Колумбии принес присягу.
Для участия в торжественной церемонии инаугурации в Боготу приехали лидеры многих латиноамериканских государств, в том числе Аргентины, Боливии, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской республики, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Чили и Эквадора. Со стороны Соединенных Штатов в Колумбию прибыла Никки Хейли, постоянный представитель при ООН. Российскую делегацию представляет посол Сергей Кошкин.
17 июня в Колумбии прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого победителем был признан кандидат от правой партии "Демократический центр", бывший сенатор Дуке. Согласно данным, опубликованным на сайте Национального управления по записи актов гражданского состояния Колумбии, за него проголосовали 53,97% избирателей, за его конкурента, экс-мэра Боготы Густаво Петро, выдвигавшегося от левой коалиции, — 41,81%.
Против всех проголосовали 4,2%. Явка составила 53%.
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